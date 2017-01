Sonntag, 25. Dezember

Hochfest der Geburt des Herrn



In der Heiligen Nacht:

erste Lesung: Jes 9,16

Antwortpsalm: aus Ps 96

zweite Lesung: Tit 2,11-14

Evangelium: Lk 2,1-14



Am Morgen:

erste Lesung: Jes 62,11-12

Antwortpsalm: aus Ps 97

zweite Lesung: Tit 3,4-7

Evangelium: Lk 2,15-20



Am Tag:

erste Lesung: Jes 52,7-10

Antwortpsalm: aus Ps 98; zweite Lesung: Hebr 1,1-6

Evangelium: Joh 1,1-18 − Namenstag: Anastasia